Центр боевых единоборств в Югре после открытия будет доступен ветеранам СВО

Одновременно в этом центре смогут заниматься более 200 человек

СУРГУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Центр боевых искусств в Нижневартовске, возведение которого затянулось из-за проблем с подрядчиком, планируется сдать в 2026 году, после открытия здесь смогут заниматься в том числе паралимпийцы и ветераны специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции.

В администрации Нижневартовска ТАСС ранее сообщали, что строительство объекта планируется завершить в 2024-м, но затем срок был сдвинут на 2025 год. Отмечалось, что отставание от графика вызвано низким уровнем мобилизации рабочих у подрядчика. Также там поясняли, что цена муниципального контракта с учетом допсоглашения составила более 1 млрд рублей. Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе визита в Нижневартовск в июне 2025 года сообщил, что подрядчик свои обязательства не реализовал, за год готовность выросла лишь на 15%, поэтому он поручил взять объект на постоянный контроль с применением жестких санкций за срыв сроков, позже подрядчик на данном объекте сменился.

"Перед новым подрядчиком стоит задача завершить строительство, которое было изначально предусмотрено. Несомненно, этот объект будет введен в эксплуатацию, задачу мы ставим сделать это максимально быстро. Конечно, я понимаю, что мы перейдем в 2026 год. Но объект будет завершен, это принципиальная задача", - сказал Кухарук.

Он отметил, что в нем будут заниматься в том числе и ветераны специальной военной операции. "Несомненно, участники специальной военной операции, это наш приоритет, тоже там будут заниматься", - пояснил губернатор Югры.

В настоящее время в Югре нет больших специализированных спортивных объектов для развития тхэквондо. Чтобы решить вопрос с улучшением материальной базы для занимающихся различными видами боевых искусств было принято решение о строительстве профильного центра в Нижневартовске. Как сообщали ТАСС в Департаменте физической культуры и спорта Югры, планируется, что здесь местные жители будут оттачивать свое мастерство в боксе, тхэквондо, дзюдо, самбо и других видах единоборств. Центр позволит создать комфортные условия для профессиональной подготовки борцов, повысить качество тренировочного процесса. Предполагается, что площадь здания превысит 5,1 тыс. кв. м, и здесь одновременно смогут заниматься более 200 человек.