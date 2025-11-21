Латыпов оценил шансы российских биатлонистов выступить на ОИ-2026



ТАСС, 21 ноября. Трехкратный бронзовый призер Олимпиады 2022 года Эдуард Латыпов считает, что у российских биатлонистов есть шансы принять участие в Играх 2026 года. Такое мнение он высказал "Спорт-Экспрессу".

"Когда есть какая-то малейшая надежда, какая-то доля процента, то это все равно может случиться. Даже если не будет Олимпиады, то я к этому готов. А если будет, то тоже на какую-то часть буду готов. Всегда хочется надеяться на хорошее. Какой-то шанс есть - теоретический, гипотетический. Все может поменяться. При этом я реалист. Понимаю, что Игр для нас может не быть. Надеюсь, что что-то получится. Если на следующий год откроются международные старты, то это тоже будет очень хорошо", - сказал Латыпов.

Ранее ТАСС сообщил, что комиссия спортсменов Союза биатлонистов России (СБР) направила письмо в комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) для оценки ситуации по допуску до международных соревнований.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Российские и белорусские спортсмены с 2022 года отстранены от соревнований IBU.