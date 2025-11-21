Статья

Тренировка с Нурмагомедовым. Пойдет ли Павел Дуров в ММА

Два медийных лица могут сойтись в боевом спарринге

Редакция сайта ТАСС

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров © Дмитрий Орлов/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предложил сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову провести совместную тренировку. Об этом Нурмагомедов сообщил в социальных сетях.

Дуров ответил бойцу, что ждет от него точного места проведения возможного занятия. Пока других деталей не сообщается, но, возможно, два медийных лица даже сойдутся в боевом спарринге.

Нурмагомедов также анонсировал совместные проекты с Telegram после турнира UFC 322, но не раскрыл детали. Вероятно, стоит ждать результаты коллаборации в ближайшее время.

Некоторое время назад, когда обсуждался поединок между Илоном Маском и Марком Цукербергом, первый предлагал Нурмагомедову стать своим тренером. Россиянин тогда, по информации ТАСС, отказался от предложения. Но не исключено, что бывший чемпион UFC может обучить Дурова бойцовским навыкам. После чего тот же Цукерберг, который также периодически посещает турниры UFC, может бросить вызов и сооснователю Telegram.

Где можно организовать?

Как известно, на 14 июня 2026 года запланирован турнир UFC в Белом доме. И почему бы лиге не использовать интерес к ММА со стороны Дурова в рамках продвижения и пиара? Не говоря о потенциальном бое - Дуров и тот же Цукерберг могли бы быть хедлайнерами события. Не исключено, что на турнире выступит нынешний чемпион UFC в полусреднем весе и член команды Нурмагомедова Ислам Махачев.

Поэтому вовлечение Дурова в бойцовскую среду однозначно окажет влияние и добавит ей интереса. А вот пойдет ли он дальше - мы узнаем очень скоро.