Глава ПКР Рожков отреагировал на попадание в базу "Миротворца"

Он считает включение в списки признанием работы ПКР по реабилитации и социализации ветеранов специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Включение президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова в базу украинского ресурса "Миротворец" никак не может повлиять на работу ПКР по реабилитации ветеранов СВО. Об этом Рожков заявил ТАСС.

Ранее Рожков был включен в базу "Миротворца". Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Месяц назад меня внесли в список главного разведуправления Украины, сейчас в "Миротворец". Считаю это признанием работы ПКР по реабилитации и социализации ветеранов специальной военной операции. Это, кстати, обсуждалось и на недавней генассамблее Международного паралимпийского комитета как несоответствие уставу организации. Но наша работа была поддержана большинством руководителей национальный комитетов, они к этому относятся с пониманием. Напомню, что именно благодаря реабилитации военных и возникло когда-то паралимпийское движение", - отметил Рожков.

Широкое распространение спорт для людей с ограниченными возможностями получил после окончания Второй мировой войны. Инициатором паралимпийского движения стал немецкий нейрохирург Людвиг Гуттман. В 1944 году он, работая в центре реабилитации больных со спинномозговыми травмами в Сток-Мандевилле (Великобритания), сделал спортивную подготовку обязательной частью комплексного лечения пациентов.

27 сентября 2025 года делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России в организации. Российские паралимпийцы после этого получили возможность выступать под флагом и с гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.