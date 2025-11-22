Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

На счету российского нападающего 26 очков, он является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © Brad Rempel/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. "Миннесота" со счетом 5:0 одержала победу над "Питтсбургом" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы забили Мэтт Болди (4-я и 38-я минуты), Йоэль Эрикссон Эк (10), Маркус Юханссон (12) и Кирилл Капризов (22).

Капризов также записал на свой счет результативный пас. На счету российского нападающего 26 очков (12 голов + 14 передач) в 22 матчах регулярного чемпионата. Он является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

"Миннесота" занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 26 очков после 22 игр. "Питтсбург" располагается на 4-й позиции Столичного дивизиона с 24 очками по итогам 20 встреч. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 24 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Виннипега", "Питтсбург" днем ранее примет "Сиэтл".