Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Виннипегом" в матче НХЛ

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников стал автором победного гола в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипега".

Встреча завершилась со счетом 4:3. У "Каролины" шайбы забросили Джордан Стаал (1-я и 24-я минуты), Сет Джарвис (27) и Свечников (44). В составе проигравших отличились Джош Моррисси (4) и Габриэль Виларди (10, 45).

Российский нападающий "Виннипега" Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Его соотечественник и защитник "Каролины" Александр Никишин пропустил игру по решению тренерского штаба.

"Каролина" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 30 очков в 21 матче. "Виннипег" идет на 4-й позиции Центрального дивизиона с 24 очками по итогам 20 встреч. В следующем матче "Каролина" 23 ноября сыграет в гостях против "Баффало", "Виннипег" в ночь на 24 ноября по московскому времени примет "Миннесоту".