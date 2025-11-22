Аршавин назвал лучшего футболиста сборной России в 2025 году

Им является полузащитник "Монако" Александр Головин

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник сборной России Александр Головин (справа) © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин является лучшим футболистом сборной России в 2025 году. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин.

"Александр Головин - лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя", - сказал Аршавин.

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед и потерпела 1 поражение, еще 3 встречи завершились вничью. Головин провел за национальную команду три матча, в которых забил два мяча. Игра с катарцами в сентябре (4:1) стала для 29-летнего футболиста 50-й в составе сборной России.