"Спартак" поместил хоккеиста Николаева на драфт отказов

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить вратарю продолжить карьеру в его системе

Вратарь "Спартака" Дмитрий Николаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" поместил вратаря Дмитрия Николаева на драфт отказов. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

Николаеву 25 лет, он перешел в "Спартак" в ноябре 2023 года в результате обмена из нижнекамского "Нефтехимика", до этого защищал цвета петербургского СКА. В нынешнем сезоне вратарь сыграл за красно-белых в 13 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем пропускал 2,94 шайбы и отражал 90% бросков.

"Спартак" занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах.