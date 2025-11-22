Россияне завоевали две медали на турнире по настольному теннису в Омане

Бронзовые награды на счету Владимира Сидоренко в одиночном разряде и Элизабет Абраамян и Влады Ворониной - в парном

МАСКАТ, 22 ноября. /ТАСС/. Российские игроки в настольный теннис завоевали две бронзовые медали на международном турнире в Омане. Соревнования проходят в Маскате.

Владимир Сидоренко выиграл бронзу в мужском одиночном разряде, а Элизабет Абраамян вместе с Владой Ворониной - в парном разряде.

Турнир в Омане завершится 22 ноября. Его итоги пойдут в зачет мирового рейтинга. Россияне выступали в нейтральном статусе.