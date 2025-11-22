Колосков: работа Слуцкого в Китае улучшает имидж российского футбола

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тренер Леонид Слуцкий подтвердил высокую квалификацию работой в китайском "Шанхай Шэньхуа", это улучшает имидж российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В сезоне 2025 года "Шанхай Шэньхуа" во второй раз подряд под руководством Слуцкого завоевал серебряные медали чемпионата Китая.

"Слуцкий с "Шанхаем" хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро, - сказал Колосков. - Я к этому отношусь с радостью. Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА, подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно".

"Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо", - добавил Колосков.

Слуцкий возглавляет клуб с декабря 2023 года. В последнем сезоне до прихода специалиста в команду она стала пятой в чемпионате страны.