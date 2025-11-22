Двукратного победителя ОИ батутиста Литвиновича внесли в базу "Миротворца"

Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте белорус Иван Литвинович включен в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

Литвиновичу 24 года, он является первым двукратным олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте среди мужчин. На Играх в Токио и Париже спортсмен завоевал золотые медали в индивидуальных соревнованиях. Также белорус четыре раза побеждал на чемпионатах мира и один - на чемпионате Европы.