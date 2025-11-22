Евгений Кузнецов не попал в заявку "Металлурга" на матч КХЛ с "Адмиралом"

В текущем сезоне он принял участие в 12 играх, отдав 7 результативных передач

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов © AP Photo/ Nick Wass

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Форвард магнитогорского "Металлурга" Евгений Кузнецов пропустит матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Адмирала" из Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба "Металлурга".

Игра состоится в субботу и начнется в 14:30 мск.

Кузнецову 33 года, он перешел в команду из Магнитогорска 1 октября. Нападающий был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год. В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину", прошлый сезон форвард провел в петербургском СКА.

В текущем сезоне Кузнецов принял участие в 12 играх, отдав 7 результативных передач. В ноябре форвард пропустил четыре матча "Металлурга".

"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 46 очков в 29 играх. На счету "Адмирала" 25 баллов в 26 играх, команда занимает девятое место на Востоке.