Мишина и Галлямов выиграли короткую программу пар на этапе Гран-при в Омске

Анастасия Мишина и Александр Галлямов © Петр Ковалев/ ТАСС

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе на пятом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Омске.

Фигуристы набрали 76,64 балла. Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (75,92 балла), третье - Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (69,91).

Мишиной 24 года, Галлямову 26 лет. Вместе спортсмены стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года, чемпионами мира (2021) и Европы (2022).

Произвольную программу фигуристы представят 23 ноября.