Потасовка с участием футболистов "Спартака" и ЦСКА произошла на матче РПЛ

Инцидент произошел по ходу второго тайма

Защитник ЦСКА Мойзес © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Массовая потасовка между футболистами московских "Спартака" и ЦСКА произошла по ходу второго тайма матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на домашнем стадионе "Спартака". По итогам инцидента желтые карточки получили защитник ЦСКА Мойзес и игрок обороны "Спартака" Кристофер Ву.

"Спартак" набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.