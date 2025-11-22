Левитин отметил самоотверженную игру футболистов "Спартака" и ЦСКА

Советник президента РФ Игорь Левитин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Футболисты московских "Спартака" и ЦСКА показали самоотверженную игру в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал советник президента РФ Игорь Левитин.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.

"Матч понравился. Хорошая самоотверженная игра. Здорово", - сказал Левитин.

"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.