Левитин отметил самоотверженную игру футболистов "Спартака" и ЦСКА
16:01
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Футболисты московских "Спартака" и ЦСКА показали самоотверженную игру в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал советник президента РФ Игорь Левитин.
Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.
"Матч понравился. Хорошая самоотверженная игра. Здорово", - сказал Левитин.
"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.