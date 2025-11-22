Алаев: качество футбола в матче "Спартак" - ЦСКА было не самым высоким

Красно-белые победили со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Игроки московских "Спартака" и ЦСКА показали футбол не самого высокого качества в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал президент лиги Александр Алаев.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. В матче первого круга ЦСКА выиграл со счетом 3:2.

"В отличие от прошлого дерби этих команд, футбол был не самого высокого качества. C другой стороны, дерби иногда бывают такими, какие были сегодня. Много спорных решений, много борьбы, в то же время шикарная атмосфера. Нерв держал до конца", - отметил Алаев.

Во втором тайме главный арбитр встречи Сергей Карасев после вмешательства системы видеоассистента рефери отменил пенальти в ворота ЦСКА, назначенный после столкновения защитника ЦСКА Игоря Дивеева с игроком "Спартака" Романом Зобниным. "Не видел повтора момент с Дивеевым, момент сложный", - сказал глава РПЛ.

"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.