Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ со счетом 6:0

Встреча прошла в столице Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Динамо" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над московским "Спартаком" со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Минске.

Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Сергей Кузнецов (23-я минута), Вадим Шипачев (34), Алекс Лимож (43, 55) и Даниил Сотишвили (53, 60).

"Динамо" одержало пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. Единственное поражение на этом отрезке команда потерпела в игре с череповецкой "Северсталью" (2:4) 18 ноября. "Спартак" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах в КХЛ, 18 ноября красно-белые победили московское "Динамо" (4:2).

Минская команда находится на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 29 матчах. "Спартак" набрал 31 очко в 29 играх и занимает 7-е место на Западе.

В следующем матче "Динамо" 28 ноября в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо", "Спартак" 25 ноября примет казанский "Ак Барс".