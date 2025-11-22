Боксер Абдуллаев завоевал золотой пояс WBA в новом для себя весе

Россиянин победил аргентинца Уго Альберто Рольдана нокаутом в 6-м раунде

Заур Абдуллаев © Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Россиянин Заур Абдуллаев завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у аргентинца Уго Альберто Рольдана нокаутом в 6-м раунде.

В послужном списке 31-летнего Абдуллаева теперь 21 победа (13 нокаутом), 2 поражения.

Абдуллаев после поражения от американца Рэймонда Муратальи решением судей в бою за титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг решил перейти в более тяжелый вес. Его приглашали в Великобританию на поединок с местным боксером Адамом Азизом, но промоутеры россиянина выбрали другой вариант для развития его карьеры.

Абдуллаев в 2019 году проиграл американцу Девину Хэйни техническим нокаутом в 4-м раунде в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

32-летний Рольдан потерпел 4-е поражение в карьере при 24 победах (9 нокаутом) и 1 ничьей.