Бабаев заявил, что ЦСКА не останется в стороне от ситуации с Алдониным

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА не останется в стороне от ситуации с бывшим игроком команды Евгением Алдониным, который страдает от тяжелого заболевания. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания.

"Конечно, мы поддерживаем Евгения на платформах РПЛ и ЦСКА, это инициатива ЦСКА. Мы не останемся в стороне, уже были в курсе ситуации. Здоровья Жене. Главная наша задача - сделать все возможное, чтобы он победил болезнь, в то же время думать о его семье", - сказал Бабаев.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза - суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского "Ротора", после ухода из армейского клуба играл за саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.