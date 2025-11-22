В ЦСКА ждут разбирательства в отношении избивших болельщика клуба

Инцидент произошел после матча ЦСКА со "Спартаком"

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Спартака" © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА ждет оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов в отношении фанатов "Спартака", избивших болельщика армейцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В субботу "Спартак" со счетом 1:0 обыграл ЦСКА в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе красно-белых.

"Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам", - написал Брейдо.

"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.