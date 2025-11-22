Мало зрелища и голов. "Спартак" забрал победу в дерби с ЦСКА

Встреча прошла на "Лукойл-Арене" и завершилась со счетом 1:0

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко и нападающий Манфред Угальде © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу тремя матчами. В центральной игре тура московский "Спартак" на своем поле обыграл столичный ЦСКА со счетом 1:0.

После матча первого круга, который завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев, все ждали огня и голевых моментов в субботней игре, но этого не случилось. ЦСКА был немного активнее в первые минуты, взяв мяч под контроль и совершая небольшие подходы к воротам "Спартака". В одном из моментов игрок красно-синих Данил Круговой столкнулся с вратарем соперника Александром Максименко и получил травму. Вместо него на поле появился Матия Попович. На этом ЦСКА остановился.

"Спартак" завладел преимуществом, начал действовать намного активнее. Отличный шанс имел нападающий красно-белых Манфред Угальде, но он с близкой дистанции не смог отправить мяч в почти пустые ворота. "Спартак" продолжил давить, а ЦСКА действовал отрезками - в одном из них защитник Игорь Дивеев опасно пробил после углового, но мяч пролетел выше. Хозяева продолжали контролировать ход игры, и перед перерывом это привело к забитому мячу.

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко выполнил подачу с углового, которую замкнул Игорь Дмитриев. Он стал первыми россиянином, который забил за красно-белых в текущем сезоне РПЛ. Не помог в данном случае вернувшийся в строй после травмы, полученной в прошлом дерби, вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев.

Второй тайм не подарил болельщикам забитых мячей и большого количества голевых моментов. Однако общее внимание привлекло судейство. Споры вызвал эпизод с падением полузащитника "Спартака" Романа Зобнина в чужой штрафной площади в результате контакта с защитником армейцев Игорем Дивеевым, после которого главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти. Однако, посмотрев повтор, судья изменил свое решение, пояснив, что Дивеев сначала сыграл в мяч. Большинство болельщиков и экспертов не согласились с такой трактовкой, но сошлись во мнении, что перед этим моментом Карасев должен был назначить штрафной удар за фол на полузащитнике ЦСКА Родриго Вильягре.

Как и подобает дерби, во втором тайме футболистов захлестнули эмоции. Одна из атак ЦСКА, которая завершилась фолом в атаке со стороны Кирилла Глебова, привела к массовой потасовке, по итогам которой желтые карточки получили Кристофер Ву из "Спартака" и Мойзес из ЦСКА. Красно-белые смогли нейтрализовать финальный натиск армейцев и довести матч до победы.

Первая победа после смены тренера

Во время паузы на матчи сборных "Спартак" решился на смену тренера - свой пост покинул Деян Станкович. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов, ранее работавший помощником серба.

На вопрос о своей дальнейшей судьбе в клубе на послематчевой пресс-конференции Романов отвечать не стал, назвав это "внутренней кухней". А генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что будущее тренера в команде прекрасное.

Комментируя итоги матча с ЦСКА, Романов поблагодарил своих подопечных за игру, которую они смогли показать. "Мы кое-что поменяли в процессе, теоретических занятий было больше обычного, - сказал новый наставник красно-белых на послематчевой пресс-конференции. - Главное, удалось донести до футболистов то, что хотели видеть. Немного нервозно играли в первом тайме. Благодарен игрокам за тот футбол, что они показали. Надо было перенести игру на чужую половину поля, так как мы играем дома".

Главный тренер армейцев Фабио Челестини отметил, что, несмотря на ошибку при пропущенном голе, в которой он обвинил себя, ему не в чем упрекнуть свою команду. "Этот гол мой, потому что ответственность в этой ситуации на тренере, - сказал он журналистам. - Гол нас очень сильно надломил. Обе команды играли очень дисциплинированно, с огромной интенсивностью, результат решали детали: угловой, пенальти и так далее. И в этих деталях "Спартак" выиграл. Но я не могу упрекнуть ребят ни в чем. Мы все себя отдали в этом матче".

В целом довольных игрой в дерби было немного. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев посетовал на то, что матч получился не очень зрелищным с малым количеством ударов в створ ворот и обилием борьбы. Президент РПЛ Александр Алаев также отметил не очень высокое качество футбола, однако остался доволен атмосферой на стадионе и напряжением, которое было до самого финального свистка.

ЦСКА в текущем сезоне проиграл все три матча, которые прошли сразу после паузы на матчи сборных - в сентябре армейцы уступили "Ростову" (0:1), в октябре - московскому "Локомотиву" (0:3). Армейцы с 33 очками занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. Красно-белые с 28 очками располагаются на 6-й позиции. В следующем туре ЦСКА 29 ноября дома сыграет с "Оренбургом", "Спартак" в тот же день на выезде встретится с калининградской "Балтикой".

Другие матчи дня

Также в субботу казанский "Рубин" дома обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0. Единственный мяч на 75-й минуте забил нападающий Мирлинд Даку. Он отличился впервые с 20 сентября. В его активе 9 мячей в 16 матчах РПЛ. "Рубин" прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (два поражения, две ничьих). "Ахмат" потерпел четвертое поражение в чемпионате подряд.

Казанская команда занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Ахмат" с 16 очками располагается на 11-й строчке. В следующем туре казанская команда 30 ноября на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в тот же день примет московское "Динамо".

В другом матче "Оренбург" дома сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 0:0. "Балтика" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, команда продлила серию без поражений в РПЛ до шести встреч. "Оренбург" идет на 14-й позиции, набрав 12 очков.

В следующем туре "Балтика" 29 ноября примет московский "Спартак", "Оренбург" в этот же день сыграет в гостях со столичным ЦСКА.

Тур стартовал в пятницу, в этот день "Акрон" дома победил "Сочи" со счетом 3:2. В воскресенье состоятся игры "Крылья Советов" - "Ростов", "Пари Нижний Новгород" - "Зенит", "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Махачкала) и "Локомотив" - "Краснодар".