Матч "Локомотив" - "Краснодар" и еще три игры завершат 16-й тур РПЛ

Центральный матч воскресенья пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:45 мск

Нападающий "Краснодара" Жоау Батчи и защитник "Локомотива" Александр Сильянов © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Ростов", "Пари Нижний Новгород" - "Зенит", "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Махачкала) и "Локомотив" - "Краснодар".

В центральной встрече дня московский "Локомотив" на своем поле встретится с "Краснодаром". Матч пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:45 мск. Краснодарская команда с 33 очками лидирует в таблице РПЛ, столько же очков у ЦСКА, но армейцы уступают по дополнительным показателям. Железнодорожники с 30 очками идут 4-ми.

"Локомотив" проведет игру без своего капитана Дмитрия Баринова, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Встреча команд в первом круге завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1. В последний раз "Краснодар" оказался сильнее железнодорожников в Москве 1 сентября 2024 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:0. "Локомотив" же в последний раз дома победил 18 марта 2023 года (3:2).

В ноябрьскую паузу на матчи сборных у "Локомотива" сменился генеральный директор. Вместо Владимира Леонченко этот пост занял Борис Ротенберг - младший. Леонченко работал на этой должности с 2020 года. Борис Ротенберг ранее выступал за "Локомотив" в качестве игрока, он завершил карьеру в 2022 году. После этого начал работу в "Локомотиве" в молодежном футболе, позднее стал заместителем генерального директора.

"Динамо" проведет первый матч без Карпина

Также в воскресенье московское "Динамо" дома сыграет с "Динамо" из Махачкалы. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 17:30 мск. Московская команда с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, Махачкалинцы идут 12-ми, имея в активе 14 очков. Игра первого круга завершилась победой махачкалинского "Динамо" со счетом 1:0.

17 ноября об уходе с поста главного тренера московского "Динамо" объявил Валерий Карпин. Он работал в клубе с июня этого года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев, который занимал такую же должность в конце прошлого сезона после отставки Марцела Лички.

В другом матче дня "Пари НН" дома сыграет с "Зенитом", встреча начнется в 15:15 мск. Петербуржцы с 30 очками идут 3-ми в таблице РПЛ, нижегородцы с 8 очками располагаются на последней, 16-й позиции. Последняя победа "Пари НН" в чемпионате датирована 13 сентября, тогда команда на своем поле оказалась сильнее "Оренбурга" (3:1). Матч первого круга между "Пари НН" и "Зенитом" завершился победой команды из Санкт-Петербурга (2:0).

Начнет игровой день встреча самарских "Крыльев Советов" и "Ростова". Она стартует в 13:00 мск. Ростовчане с 18 очками идут 9-ми, самарцы с 14 очками - 13-ми. В первом круге "Крылья Советов" оказались сильнее со счетом 4:1.

Программа 16-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день тольяттинский "Акрон" дома победил "Сочи" со счетом 3:2. В субботу "Спартак" на своем поле победил ЦСКА (1:0), калининградская "Балтика" на выезде сыграла вничью с "Оренбургом" (0:0), "Рубин" дома оказался сильнее "Ахмата" (1:0).