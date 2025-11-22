Царукян победил Хукера в главном бою турнира UFC в Катаре

Поединок завершился после удушающего приема Царукяна во втором раунде

Арман Царукян © Carmen Mandato/ Getty Images

ДОХА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянин Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Дохе.

Бойцы выступают в легкой весовой категории. Поединок завершился после удушающего приема Царукяна во втором раунде.

Царукяну 29 лет. В январе он должен был бороться против россиянина Ислама Махачева за чемпионский пояс в легком весе, но снялся из-за травмы. Всего на его счету 23 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах.

Хукеру 35 лет. Он одержал 24 победы и потерпел 13 поражений.