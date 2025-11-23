Шахматист Непомнящий заявил о желании снова сыграть на турнире претендентов

Ранее россиянин не смог выйти в третий круг Кубка мира и потерял шансы на участие в турнире претендентов

Ян Непомнящий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохраняет желание снова сыграть на турнире претендентов за мировую шахматную корону. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС.

"Этот цикл, получается, я пропускаю, не сумел отобраться на турнир претендентов. В дальнейшем у меня будет чемпионат мира по рапиду и блицу в Катаре, - сказал Непомнящий. - На следующий год пока я не верстал календарь, пока сложно сказать. Нужно будет посмотреть, каким будет цикл отбора, будет ли абсолютный чемпионат мира или что-то еще. Нужно набрать форму обратно и играть. Желания очень много [отобраться на турнир претендентов], просто для этого нужно много и тяжело работать. Но это вечная проблема, что все достигается через работу".

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).