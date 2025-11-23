Футболист "Спартака" Ву рассказал об интересе к русской культуре

Камерунский защитник признался, что уже посмотрел много мест и пытается учить язык

Защитник "Спартака" Кристофер Ву © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Камерунский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Кристофер Ву с интересом изучает русскую культуру. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я с большим интересом изучаю культуру России, уже посмотрел много мест, пытаюсь учить язык. Мне очень понравился борщ. Если говорить о местах, то в Москве мне больше всего нравится Москва-сити", - сказал Ву.

Ву 24 года, в сентябре он перешел в "Спартак" из французского "Ренна".