Акинфеев поддержал Алдонина и назвал его настоящим бойцом

Алдонин страдает от тяжелого заболевания

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Максим Григорьев/ ТАСС

ТАСС, 23 ноября. Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал бывшего игрока команды Евгения Алдонина и назвал его настоящим бойцом. Об этом Акинфеев написал в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Как стало известно ТАСС, Алдонину диагностировали рак желудка.

"Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находятся Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь и знаю, что он настоящий боец. Женя, мы с тобой", - написал Акинфеев.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза - суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского "Ротора", после ухода из армейского клуба играл за саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.