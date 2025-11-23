Есипенко не сумел выйти в финал Кубка мира по шахматам

В матче за третье место он сыграет с Нодирбеком Якуббоевым из Узбекистана

Андрей Есипенко © Софья Сандурская/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко уступил на тай-брейке китайцу Вэй И в полуфинале Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Индии.

Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу китайского шахматиста. В матче за третье место Есипенко сыграет с Нодирбеком Якуббоевым из Узбекистана. Шахматисты, занявшие первые три места на Кубке мира, квалифицируются на турнир претендентов 2026 года. Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира индийцем Доммараджу Гукешем в матче за мировую шахматную корону.

В финале Кубка мира Вэй И встретится с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана. Финал и матч за третье место пройдут с 24 по 25 ноября, тай-брейк в случае необходимости состоится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, он не принимал участия в нынешнем розыгрыше.