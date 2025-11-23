"Крылья Советов" обыграли "Ростов", одержав первую победу в РПЛ с сентября

Самарцы прервали серию из семи матчей без побед

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Олейников © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САМАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" дома со счетом 2:0 обыграли "Ростов" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Солидарность-Самара-Арене".

В составе победителей голы забили Иван Олейников (9-я минута), Джимми Марин (55).

"Крылья Советов" прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ, до игры с "Ростовом" команда последний раз побеждала в лиге 14 сентября, переиграв дома "Сочи" (2:0). После этого "Крылья Советов" потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью.

"Крылья Советов" поднялись на 11-е место, команда набрала 17 очков. "Ростов" идет на девятом месте с 18 очками. В следующем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Краснодаром" 30 ноября, "Ростов" в этот же день примет махачкалинское "Динамо".