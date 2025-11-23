ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Токаев назвал избрание Головкина главой World Boxing признанием его заслуг

Бывший боксер был единственным кандидатом на пост президента организации
13:26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественника Геннадия Головкина с избранием на должность президента World Boxing, назвав это признанием его заслуг.

"Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта", - привели в пресс-службе президента Казахстана слова Токаева.

Также поздравление в адрес Головкина опубликовал министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов. "Это решение является убедительным подтверждением вашего высокого авторитета и доверия со стороны международного боксерского сообщества", - отметил он на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Головкин был единственным кандидатом на пост президента организации. Боксеру 43 года, в своем последнем бою, который прошел в сентябре 2022 года, он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов во втором среднем весе. На счету боксера 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Головкин 19 раз защищал титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 5 раз - Всемирного боксерского совета (WBC), 4 раза - Международной боксерской федерации (IBF). В любителях становился серебряным призером Олимпийских игр (2004) и чемпионом мира (2003). С февраля 2024 года он занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В марте сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Сессия МОК исключила Международную ассоциацию бокса (IBA) из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

 

