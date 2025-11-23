Тарасова уверена, что Мишина и Галлямов восстановились после травмы партнера

Пара заняла второе место на заключительном этапе Гран-при России в Омске

Редакция сайта ТАСС

Александр Галлямов и Анастасия Мишина © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, восстановились после травмы партнера и шаг за шагом идут вперед. Об этом она рассказала ТАСС по итогам заключительного этапа российской серии Гран-при в Омске, где призеры Олимпийских игр стали вторыми.

"Для наших чемпионов Европы и мира Мишиной и Галлямова это был важный старт. Они восстановились и идут вперед, шаг за шагом. Они делают все, абсолютно, но в общем прокате пока делают ошибки. Думаю, что к чемпионату страны они дойдут. Не будем забывать, что Галлямов три месяца восстанавливался после травмы ноги", - сказала Тарасова.

Ранее Мишина и Галлямов становились вторыми на этапе Гран-при в Казани. Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.