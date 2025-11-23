Пивоваров заявил, что в "Динамо" пока не ищут нового главного тренера

Исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" является Ролан Гусев

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на данный момент не ведет поисков нового главного тренера. Об этом журналистам сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

17 ноября об уходе с поста главного тренера "Динамо" объявил Валерий Карпин. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Ролан Гусев. Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин пообещал оставить Гусева на посту главного тренера команды, если под его руководством она выиграет оставшиеся матчи в 2025 году.

"Сейчас поиски нового главного тренера не идут", - сказал Пивоваров, отметив, что решение о назначении Гусева исполняющим обязанности главного тренера было очевидным.

В первом матче после ухода Карпина московское "Динамо" в 16-м туре Мир - Российской премьер-лиги обыграло "Динамо" из Махачкалы со счетом 3:0. До конца 2025 года столичная команда в чемпионате России проведет гостевые матчи с грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком". В ответной игре 1/4 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Динамо" примет петербургский "Зенит". Первая встреча завершилась московской команды со счетом 3:1.