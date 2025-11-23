Россияне завоевали пять золотых медалей на ЧЕ-2025 по тхэквондо

В заключительный день соревнований Лилия Хузина и Анастасия Космычева первенствовали в своих весовых категориях

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне завоевали пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль по итогам чемпионата Европы по тхэквондо. Соревнования проходили в Швейцарии.

В субботу чемпионами Европы стали Идар Багов (весовая категория до 58 кг), Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг) и Маргарита Близнякова (до 57 кг). Серебряные медали завоевали олимпийский чемпион Владислав Ларин (свыше 80 кг) и Ирина Рогозина (до 49 кг).

В заключительный день турнира золотые медали выиграли Лилия Хузина (до 67 кг) и Анастасия Космычева (свыше 67 кг). Серебряным призером стал Илья Данилов (до 68 кг), бронзовую медаль завоевал Артем Мытарев (до 80 кг).

Чемпионат Европы проходил 22-23 ноября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.