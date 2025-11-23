Команда Госдумы выиграла Спартакиаду среди органов власти по многоборью ГТО

Второе место заняла команда федеральных судей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Команда Государственной думы Федерального собрания РФ стала победителем XVII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации в соревнованиях по многоборью ГТО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального спортивного совета государственной службы.

Второе место заняла команда федеральных судей. Третьей стала команда Министерства сельского хозяйства РФ.

В лично-командных соревнованиях приняли участие более 100 человек, представлявших 12 команд федеральных органов государственной власти. Участники выполнили нормативы ГТО IX-XVII ступеней в беге на 60 и 1 000 метров, стрельбе из электронного оружия, наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжке в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине. Женщины выполнили нормативы в беге на 2 000 метров и сгибании-разгибании рук в упоре лежа, мужчины - в беге на 3 000 метров и подтягивании на высокой перекладине. Помимо сотрудников федеральных органов власти, нормативы ГТО успешно сдали и их дети.

Победители и призеры были награждены медалями и дипломами.