"Краснодар" вернулся на первое место в чемпионате России по футболу

В активе команды 34 очка, на счету ЦСКА и "Зенита" по 33 балла

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" вернулся на первое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В матче 16-го тура "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1). На счету краснодарской команды стало 34 очка. На второй позиции в таблице РПЛ располагается московский ЦСКА, на третьей - петербургский "Зенит". Обе команды набрали по 33 очка.

Перед началом тура "Краснодар" был лидером таблицы. Однако после победы "Зенита" над "Пари Нижний Новгород" в активе трех команд было по 33 очка. Сине-бело-голубые находились на первом месте благодаря результатам личных встреч между этими коллективами.

В следующем туре "Краснодар" примет самарские "Крылья Советов", ЦСКА дома сыграет с "Оренбургом", "Зенит" - с казанским "Рубином". "Локомотив" располагается на 4-й строчке с 31 очком и в ближайшем матче РПЛ на выезде встретится с "Ростовом".