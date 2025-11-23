Сборная Италии по теннису в третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса

В финале итальянцы победили команду Испании

РИМ, 23 ноября. /ТАСС/. Сборная Италии по теннису победила команду Испании в финальном матче Кубка Дэвиса и в третий раз подряд завоевала трофей. Финальная часть турнира прошла в итальянской Болонье.

В первой встрече Маттео Берреттини переиграл Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:4. Во второй игре в одиночном разряде Флавио Коболли оказался сильнее Хауме Мунара (1:6, 7:6 (7:5), 7:5).

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер не принимали участия в турнире. Помимо Берреттини и Коболли, в составе сборной Италии выступали Лоренцо Сонего, Андреа Вавассори и Симоне Болелли.

Сборная Италии выиграла Кубок Дэвиса в четвертый раз. У испанцев шесть побед на этом турнире, последний раз они завоевывали трофей в 2019 году. Рекордсменом по количеству титулов является сборная США, побеждавшая 32 раза. Российские теннисисты выигрывали турнир трижды (2002, 2006, 2021).

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Сборная России не принимает участия в турнире из-за решения Международной федерации тенниса отстранить россиян от командных соревнований из-за ситуации на Украине.