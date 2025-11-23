Тренер Мусаев считает закономерной ничью в матче "Локомотив" - "Краснодар"

Встреча 16-го тура завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ничейный результат в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Краснодаром" является закономерным. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Встреча состоялась в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:1.

"Начало матча неправильное с нашей стороны, понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол, стали играть быстро. Во втором тайме старались забрать победу, делали все замены в атаку. Наверное, счет по игре, но, возможно, мы были чуть-чуть ближе к победе. В последнее время матчи - это война на поле. Нужно ее выигрывать, играть в футбол", - отметил Мусаев.

Тренер рассказал, когда игроки команды поняли, что о титуле по итогам прошлого сезона необходимо забыть. "Поражение от "Локомотива" во втором туре было отправной точкой, мы потерпели три поражения после начала сезона. Ребята поняли, что чемпионство надо забывать, мы сели, поговорили. Мы поняли, что в РПЛ высокая конкуренция, и мне нравится, какая сейчас атмосфера в коллективе. В этом плане все нормально", - поделился Мусаев.

В следующем туре "Краснодар" примет самарские "Крылья Советов" 30 ноября. Краснодарская команда с 34 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ.