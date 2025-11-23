В "Спартаке" назвали смерть Симоняна потерей для всей красно-белой семьи

Симонян умер в воскресенье на 100-м году жизни

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Смерть олимпийского чемпиона 1956 года и лучшего бомбардира в истории московского "Спартака" Никиты Симоняна является огромной потерей для всех, кто связан с клубом. Об этом заявили в пресс-службе "Спартака".

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

"Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи", - говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). В составе красно-белых он забил 160 мячей. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).