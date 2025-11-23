Титов рассказал, что общался с Симоняном две недели назад

Симонян умер в воскресенье в возрасте 99 лет

Никита Симонян © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Шестикратный чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Егор Титов общался с Никитой Симоняном две недели назад. Об этом Титов рассказал ТАСС.

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни.

"Мы с ним две недели назад общались, пожимали друг другу руки, было очередное мероприятие. Планировали в честь его столетия что-то особенное, но, увы, не получится. Только уже его память. Для меня это человек, который очень много для меня значил, ушел тот, о котором мы будем помнить всегда, как и о наших великих спартаковцах", - сказал Титов.

"Поэтому для меня это личная трагедия, к сожалению, как и для многих болельщиков "Спартака" и сборной, для тех, кто помнит те времена. Я был с ним рукопожатным, я благодарен судьбе, что Никита Павлович общался со мной, не я с ним, а он со мной, за это ему огромное спасибо. Я не претендовал на что-то, всегда было приятно пожать руку, всегда добрые слова, что-то подскажет. Истинный спартаковец, о котором будем помнить", - добавил он.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).