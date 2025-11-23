В "Арарате" назвали неоценимым вклад Симоняна в армянский футбол

Симонян умер в воскресенье на 100-м году жизни

Никита Симонян, 1973 год © Немрут Багдасарян/ ТАСС

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Вклад Никиты Симоняна в исторические успехи ереванского "Арарата" и развитие армянского футбола является неоценимым. Об этом заявили в пресс-службе "Арарата".

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни. Под руководством Симоняна в 1973 году "Арарат" единственный раз стал чемпионом СССР. В том же сезоне ереванский клуб завоевал кубок страны.

"Его роль и вклад в армянский футбол и в исторические успехи "Арарата" неоценимы. Выражаем соболезнования родным Никиты Симоняна, армянской футбольной семье и всем болельщикам "Арарата", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза - кубок страны. Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.