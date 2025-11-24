Колосков: Никита Симонян был человеком планетарного масштаба

Олимпийский чемпион 1956 года скончался в возрасте 99 лет

Вячеслав Колосков и Никита Симонян © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был не только звездой отечественного футбола, но и человеком планетарного масштаба. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Симонян скончался в возрасте 99 лет.

"Никита Павлович был не только звездой отечественного футбола, но и человеком планетарного масштаба. Мы с ним вместе были 45 лет, его прекрасно знал [Жоао] Авеланж (президент Международной федерации футбола (ФИФА) с 1974 по 1998 год - прим. ТАСС), с ним дружил [Йозеф] Блаттер (президент ФИФА с 1998 по 2015 год), который подарил ему свои золотые часы, которыми Никита Павлович гордился, - сказал Колосков. - Его знал [Мишель] Платини (президент Союза европейских футбольных ассоциаций с 2007 по 2015 год). Буквально на последнем совете президент ФИФА [Джанни] Инфантино, которому я передал приглашение от него посетить его на 100-летие, ответил: "К Никите приеду обязательно".

"Я уже не говорю о легендарных футболистах Пеле, Бобби Чарльтоне, [Франце] Беккенбауэре - это люди, которые прекрасно его знали, относились к нему с глубочайшим уважением в первую очередь как к футболисту, ну и как к замечательному человеку", - добавил он.

Колосков отметил, что работал с Симоняном с начала 1980-х годов. "Потом я его пригласил работать в РФС, и с 1992 года он был бессменным первым вице-президентом РФС. Личность легендарная, фантастическая. Мне не жалко никаких эпитетов, потому что его достижения уникальны, он состоялся как выдающийся человек в трех ипостасях: как спортсмен, тренер и руководитель. Его преданность, честность, масштабную личность трудно сопоставить с кем бы то ни было. Это человек с незапятнанной репутацией ни в чем: ни в быту, ни в спорте, ни в работе, ни в поведении, с высочайшей культурой, высочайшим уважением. У него было умение выслушать, он был потрясающим рассказчиком", - вспомнил Колосков.