Колосков рассказал, что Симонян незадолго до смерти сломал ногу

Никита Симонян умер в возрасте 99 лет

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян незадолго до смерти был госпитализирован с переломом ноги. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Симонян скончался в возрасте 99 лет, находясь в больнице.

"Буквально в прошлый вторник мы вместе обедали у одного из наших друзей, расстались потом. Он шел, правда, плохо, но был как всегда при памяти, - сказал Колосков. - В четверг я сам на пару дней лег в больницу, мне позвонил [Александр] Мирзоян (председатель комитета ветеранов футбола РФС - прим. ТАСС), сказал, что Никита Павлович сломал ногу. И, кстати, в четверг, когда у него это случилось, он был до 15 часов на работе. Вот это человечище, что там говорить. Просто непередаваемые ощущения горечи и утраты".

"Когда я узнал диагноз, мне, честно говоря, стало тревожно. Потому что мой отец после перелома ноги недолго прожил, мама тоже. Но я думал, что Никита Павлович выдержит - все-таки он человек мужественной, спортивной закалки. И сегодня утром я проснулся в пять часов утра от какого-то толчка, лежал с открытыми глазами и вдруг получаю смс, что его не стало", - добавил он.

Колосков рассказал о совместных традициях с Симоняном. "У нас с ним было правило: последние пять лет мы по вторникам встречались, помимо работы. Это было наше время, мы вместе садились у него в кабинете и рассказывали друг другу, как вместе работали, как Никита Павлович встречался с Василием Сталиным, [Иваном] Лихачевым, другими руководителями нашей страны. Он был очень горд, что ему присвоили звание Героя труда и с таким трепетом ждал даты вручения этой золотой медали в Кремле", - вспомнил он.

Уход Симоняна стал личной трагедией для Колоскова. "Для меня это личная трагедия и для моей семьи тоже. Он хорошо знал моих детей, они его обожали. Буквально во вторник он подписал моему младшему сыну Константину футболу с номером 99. Все это живое и в памяти, и до слез обидно, что не стало такого человека рядом не только со мной, но и рядом с его родными, близкими, друзьями. Память о нем останется навсегда - в этом даже никаких сомнений нет. Мы будем его помнить постоянно, каждодневно чтить, пока живы", - сказал он.