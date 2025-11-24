CAS рассмотрит иск о недопуске россиян к турнирам FIS 1 декабря

Решение будет вынесено не позднее 10 декабря

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по иску российской стороны на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян до участия в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Заседание пройдет в онлайн-формате. Решение будет вынесено не позднее 10 декабря.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. За него проголосовало 12 членов FIS, против - 10. В ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в CAS.

К апелляции Федерации лыжных гонок России присоединились Паралимпийский комитет России и 12 атлетов. Среди них лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, Артем Галунин, выступающий в лыжном двоеборье, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев, а также параспортсмены различных дисциплин: Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян, Иван Голубков, Полина Новаковская и Михаил Слинкин.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпийские игры 2026 года запланированы на 6-22 февраля, Паралимпийские - на 6-15 марта. Соревнования пройдут в Италии.