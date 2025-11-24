В ГД предложили размещать флаг России на всех спортивных объектах

Присутствие национальных символов будет напоминать атлетам и болельщикам, что РФ великая спортивная держава с непобедимым духом, указал первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Законопроект об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах внесен в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"В условиях, когда наши национальные символы становятся мишенью на международной спортивной арене, мы обязаны ответить укреплением их значения внутри страны, - сказал Свищев. - Флаг - наша гордость, наша история и наши победы. Его присутствие на каждом стадионе, в каждой спортивной школе будет напоминать нашим атлетам и болельщикам, что мы - великая спортивная держава с непобедимым духом".