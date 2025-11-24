В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг России в память о Симоняне

Никита Симонян скончался на 100-м году жизни

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приспустила флаг России в Доме футбола в швейцарском Цюрихе в память о Никите Симоняне. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни.

Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза кубок страны в составе московского "Спартака". Он является лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.