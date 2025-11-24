СКА одержал пятую победу в шести последних матчах в КХЛ, обыграв ЦСКА

СКА поднялся на восьмое место на Западе, сместив ЦСКА на 9-ю строчку

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Саморуков, вратарь Александр Самонов (оба - ЦСКА) и Пьеррик Дюбе (СКА) © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА одержал победу над ЦСКА со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Марат Хайруллин (26-я минута), Рокко Гримальди (35) и Марат Хайруллин (57) и Брендан Лейпсик (59). У ЦСКА отличился Денис Гурьянов (55).

СКА одержал пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. Единственное поражение на этом отрезке команда потерпела от уфимского "Салавата Юлаева" (1:2). ЦСКА проиграл в четвертый раз за последние пять матчей в КХЛ.

СКА набрал 30 очков в 27 матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, дающее право на выход в плей-офф. Петербуржцы сместили на девятое место ЦСКА, в активе которого 29 очков после 30 игр. В следующем матче ЦСКА 27 ноября примет тольяттинскую "Ладу", СКА днем ранее в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью".