Стали известны лауреаты премии "Серебряная лань" по итогам 2024 года

Лучшей командой стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева и Диана Шнайдер © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпиады в Париже в парном разряде теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали лауреатами премии "Серебряная лань" как лучшая команда по итогам 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

В номинации "Лучший спортсмен" лауреатами стали Яна Бурлакова, Алина Лысенко (обе - велоспорт), Лала Крамаренко (художественная гимнастика), Захар Петров (гребля), Мирон Лифинцев, Евгения Чикунова, Климент Колесников (все - плавание), Дарья Лукьяненко (плавание, паралимпийский спорт), Сергей Рябов и Денис Калинин (оба - самбо). В номинации "Лучший тренер" победила Елена Попкова (легкая атлетика).

Ежегодная премия "Серебряная лань" учреждена Федерацией спортивных журналистов России более двадцати лет назад. Призы от имени спортивной прессы страны вручают десятке сильнейших российских спортсменов и лучшему тренеру по итогам минувшего года. Победителей выбирают представители СМИ посредством голосования.

Церемония награждения состоится 28 ноября в Москве.