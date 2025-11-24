Четвертьфинал Кубка России в "пути регионов" стартует двумя матчами

Во вторник состоятся игры "Торпедо" - "Балтика" и "Арсенал" - "Рубин"

Кубок России © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Четвертьфинальная стадия плей-офф Фонбет - Кубка России по футболу в "пути регионов" стартует во вторник двумя матчами первого этапа. В этот день состоятся игры "Торпедо" - "Балтика" и "Арсенал" (Тула) - "Рубин".

В первой встрече дня московское "Торпедо" на "Арене-Химки" встретится с калининградской "Балтикой". Матч начнется в 18:00 мск. "Балтика" заняла третье место в группе D "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)", в которой также выступали ЦСКА, "Локомотив" и тольяттинский "Акрон". "Торпедо" стартовало в четвертом раунде "пути регионов", до плей-офф черно-белые победили "Кристалл-МЭЗТ" (3:1), "Велес" (3:0) и "Кубань-Холдинг" (1:1, 3:1 - по пенальти). Победитель пары "Торпедо" - "Балтика" во втором раунде 1/4 финала плей-офф "пути регионов" сыграет с проигравшим в паре 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ" "Динамо" (Москва) - "Зенит". Первый матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1 в пользу "Динамо", ответная игра пройдет 27 ноября на "ВТБ-Арене" и начнется в 20:30 мск.

Также во вторник тульский "Арсенал" проведет домашний матч с казанским "Рубином", игра начнется в 20:30 мск. "Рубин" стал третьим в квартете А, в котором также выступали "Зенит", "Оренбург" и грозненский "Ахмат". "Арсенал" в "пути регионов" одолел нижегородскую "Волну" (3:0), "Сокол" (1:0) и "Факел" (3:2). Победитель этой пары во втором раунде 1/4 финала плей-офф "пути регионов" встретится с проигравшим в паре 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ" "Спартак" - "Локомотив". Первая встреча на "Лукойл-Арене" завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых, ответная пройдет 26 ноября.

26 ноября "Нефтехимик" сыграет против "Ростова" в 1/4 финала плей-офф "пути регионов", матч начнется в 20:30 мск. Победитель этой пары на втором этапе сыграет с проигравшим в паре "пути РПЛ" между махачкалинским "Динамо" и ЦСКА. Первый матч в Махачкале завершился со счетом 1:0 в пользу динамовцев, ответная игра состоится 26 ноября в Москве. 27 ноября состоится встреча "Камаз" - "Крылья Советов" (18:00), победитель встретится с проигравшим в паре "пути РПЛ" "Оренбург" - "Краснодар". Первый матч завершился победой краснодарской команды со счетом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.

О Кубке России

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". В "пути РПЛ" на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф "пути РПЛ" вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф "пути регионов". "Путь регионов" предполагает шесть раундов, в плей-офф "пути регионов" вышли четыре команды.

В плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф "пути регионов" команда покидает турнир сразу после поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у столичного "Локомотива". Ближайшим преследователем является "Зенит" (5).