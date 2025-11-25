Овечкин отдал голевую передачу в матче НХЛ с "Коламбусом"

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу "Вашингтона"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбусом".

На счету Овечкина в нынешнем сезоне 21 очко по системе "гол + пас" (10 + 11), в последний раз он забивал 21 ноября в матче с "Монреалем" (8:4), оформив хет-трик. Всего же у россиянина 907 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 984 с учетом плей-офф. Для того, чтобы догнать по этому показателю канадца Уэйна Гретцки, 40-летнему россиянину нужно забросить 32 шайбы.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в истории регулярного чемпионата (894).

В следующем матче "Вашингтон" примет 27 ноября "Виннипег". Перед игрой состоится чествование Овечкина в связи с его 900-м голом в истории регулярных чемпионатах НХЛ.