Три очка Кучерова и шатаут Василевского помогли "Тампе" одолеть "Филадельфию"

Встреча завершилась победой "Тампы" со счетом 3:0

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. "Тампа" одержала победу над "Филадельфией" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы забили Брэндон Хагель (16-я и 60-я минуты) и Энтони Чирелли (37).

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал три результативные передачи. Россиянин возглавил список лучших бомбардиров клуба в регулярном чемпионате, набрав 25 очков (10 голов + 15 передач) в 20 матчах. Он был признан третьей звездой по итогам встречи.

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 20 бросков и стал лучшим игроком матча. Для него это 41-й шатаут в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он вышел на четвертое место среди россиян, сравнявшись с голкипером "Нью-Йорк Айлендерс" Семеном Варламовым. Впереди них только Евгений Набоков (59), Сергей Бобровский (51), выступающий за "Флориду", и Николай Хабибулин (46).

"Тампа" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 28 очками после 22 матчей. "Филадельфия" идет на 6-м месте Столичного дивизиона, набрав 25 очков в 21 игре.

В следующем матче "Тампа" в ночь на 27 ноября по московскому времени примет "Калгари", "Филадельфия" в этот же день сыграет в гостях против "Флориды".