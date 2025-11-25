Вратарь "Флориды" Тарасов поучаствовал в массовой драке в матче с "Нэшвиллом"

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу "Флориды"

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Флориды" Даниил Тарасов принял участие в массовой драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла".

В середине третьего периода шведский нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг толкнул Тарасова в борьбе за шайбу, из-за чего вратарь потерял равновесие, но сумел избежать падения, оперевшись на руку. Через несколько секунд шведский форвард "Нэшвилла" Люк Эвангелиста попытался добить шайбу в ворота, влетев на скорости в россиянина и оказавшись на льду. После этого Тарасов набросился на соперника и несколько секунд удерживал его на льду. По итогам эпизода оба игрока получили две минуты штрафа за грубость.

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу "Флориды".